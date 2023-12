Les prix des moyens de chauffage baissent: quel est le moins cher? Comment diminuer sa facture?

Bien qu’il ait été le combustible le plus cher entre les mois de juillet 2021 et mars 2023, le gaz naturel est, depuis avril 2023, le deuxième combustible le moins cher (derrière le bois de chauffage). Mais les différences avec les autres combustibles plus chers sont minimes (78 € de moins que la facture annuelle de mazout de chauffage et 4 € de moins que celle de pellet en novembre 2023).

Le prix du gaz est plus élevé en Wallonie qu’en Flandre

La facture de chauffage au gaz naturel est par ailleurs 230 € plus chère en Wallonie qu’en Flandre (2.126 euros contre 1.896 euros). Un Bruxellois se situe entre les deux, avec une facture moyenne de 1.989 euros. Cette variation s'explique principalement par les différences dans les coûts de réseau. "Ce qui change, c'est vraiment la partie transport et distribution. C'est là que le prix est plus élevé en Wallonie, et c'est là que les 230 euros sont partis", explique Quentin Gonay, le directeur technique de la plateforme Wikipower. Comme on n'a pas vraiment le choix du transporteur, ni du distributeur d'énergie, à moins de déménager, reste le fournisseur. "En changeant de fournisseur, on peut économiser 250 euros sur sa facture d'électricité et de gaz en prenant les offres les plus compétitives via un comparateur de prix comme Comparateur-Energie.be", ajoute Quentin Gonay.