Les prix des packs internet-télévision-mobile en hausse entre 2019 et 2024

Les prix pour les abonnements internet achetés seuls ("standalone") ou en combinaison avec un abonnement mobile sont restés stables ou ont baissé entre 2019 et 2024, tandis que les consommateurs paient "nettement" plus qu'auparavant pour les packs qui incluent la télévision, rapporte jeudi l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT).

Quant aux formules comprenant internet, télévision et téléphonie mobile, l'évolution des prix est variée. Les consommateurs avec des besoins à faible débit disposaient de solutions moins chères qu'en 2019, alors que le prix a considérablement augmenté pour les besoins plus importants en termes de vitesse et de chaînes de télévision. Ces derniers représentent la plus grande part de marché, entre 40 et 45%.

L'IBPT explique l'évolution des prix à travers différentes tendances du marché. L'institut note par exemple le changement de stratégie d'Orange après l'acquisition de Voo en 2021. Depuis, Orange ne joue plus le rôle de casseur de prix et ses tarifs ont progressivement évolué vers ceux des marques établies comme Proximus, Telenet ou Voo.

L'institut s'attend également à une évolution bénéfique pour les consommateurs avec l'arrivée attendue de Digi Belgium, notamment avec une relance dynamique concurrentielle sur le marché fixe et convergent.