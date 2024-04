Les victimes de l'amiante se rappellent aux candidats en vue des scrutins

Abeva rappelle les enjeux que présentent "l'utilisation passée de l'amiante et sa persistance dans notre environnement, notamment de travail, les risques du désamiantage et le coût exorbitant des dégâts humains et financiers causés par l'amiante".

Avec plus de 300 mésothéliomes détectés en 2021 - cancer de la plèvre typique d'une exposition à l'amiante - le risque sanitaire lié à ce matériau reste très actuel. D'autres pathologies comme les cancers du poumon, du larynx ou des ovaires peuvent aussi être liés à l'amiante.