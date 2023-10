Les voies de la E411 entre Nil-Saint-Vincent et Louvrange libérées dès samedi

Le chantier visant à réhabiliter les couches supérieures des revêtements de certaines voies de l'autoroute E411 entre Nil-Saint-Vincent et Louvrange s'achève: La Sofico et le SPW Infrastructures annoncent que dès ce samedi 28 octobre, la circulation sera rétablie normalement dans les deux directions (vers Bruxelles et vers Namur) sur ce tronçon d'environ 8 kilomètres.