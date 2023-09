"On a l'impression que la frontière a reculé de quelques mètres": pourquoi les Wallons font de plus en plus leurs courses en France

Les Belges sont à la recherche de bonnes affaires. Quitte à parcourir quelques kilomètres de plus. D'après une étude du bureau GSK, dont les résultats ont été publiés dans le journal Le Soir, de plus en plus de consommateurs ont pris l'habitude de faire leurs courses en France. Les habitants des provinces de Namur, Hainaut et Luxembourg ont doublé leurs achats dans les supermarchés français en 2 ans. Les prix des produits de grande consommation y sont en effet moins élevés.



"On a l'impression que la frontière a reculé de quelques mètres, il y a quasiment plus de Belges que de Français", constate Jean-Marie, un client français de supermarché interrogé sur le parking de son magasin. Et pour cause: les habitants des provinces du Hainaut, de Namur et de Luxembourg ont augmenté leurs achats de 83% en France en un an.

Alcool, pommes de terre, pain, produits laitiers, les cleints sont fermes: "C'est beaucoup moins cher" et "inabordable".



Alexiane vient d'ailleurs de Charleroi pour ses courses. Elle a calculé son gain annuel venant faire ses achats de l'autre côté de la frontière. Le résultat est pour le moins impressionnant: "J'économise annuellement entre 2.500 et 3.000€", annonce-t-elle, notamment grâce aux bons d'achat proposés par les magasins.



Ces nouvelles habitudes entraînent forcément des pertes pour les chaînes: plus de 2,8 milliards d'€ pour nos magasins selon Comeos, la Fédération belge du commerce et des services.

Certains produits restent de même moins chers en Belgique: c'est le cas des fruits et légumes ainsi que de la viande.







L'inflation responsable de la montée des prix



Selon GSK, cette augmentation importante des achats transfrontaliers s'explique par l'inflation (qui est moins élevée en France). Néanmoins, l'étude montre également que certains produits sont en réalité plus chers en France que dans notre pays. Ainsi, l'association de consommateurs Test-Achats conseille aux Belges de continuer à acheter le poisson frais chez eux, ainsi que la viande, les fruits et légumes.



Une étude devrait expliquer pourquoi les prix sont plus élevés chez nous



Interrogé au sujet de la poussée inflationniste, le ministre de l'Economie, Pierre-Yves Dermagne, estime que l'évolution des prix chez nous suit la tendance des pays voisins. Selon lui, nous sommes au même niveau que les Pays-Bas. L'observatoire des prix doit remettre une étude cette automne pour comprendre pourquoi les prix sont moins chers chez nos voisins.