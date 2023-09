Les araignées seraient PLUS GROSSES cette année: cette espèce vit dans nos maisons et peut mesurer jusqu'à 5cm

Vous l'avez peut-être constaté : les araignées pullulent dans les maisons et dans les jardins. Nous sommes en pleine période de reproduction des araignées et vous êtes nombreux à avoir l'impression qu'elles sont particulièrement grosses cette année. Selon les spécialistes... C'est fort possible.

Cette année, elles ont bien profité de la météo : "On a eu un été assez chaud, on a vu dans les maisons pas mal de mouches et de mouchettes. Automatiquement, les araignées vont avoir plus de proies. Potentiellement, on peut avoir des araignées qui sont légèrement plus grosses", explique Rudy Caparros, professeur d'entomologie à l'ULiège. "Je ne les ai pas mesurées, mais c'est possible", précise-t-il.

Celles qui sont visibles à la fin de l'été sont en fait les mâles qui cherchent une femelle pour s'accoupler.

Ces petites bêtes ont, à l'intérieur, leur utilité : "Ce sont des araignées qui font des toiles dans les coins des maisons. On peut avoir des mouches, des mouchettes, des cloportes dont elles peuvent se nourrir. On voit bien que ce ne sont pas des araignées bien méchantes", justifie Rudy Caparros.