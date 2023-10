L'inflation stagne en octobre grâce à nos factures d'énergie: les prix du gaz et de l'électricité ont-ils vraiment diminué?

C'est une tendance qui a des conséquences sur votre pouvoir d'achat. L'inflation sur un an n'a augmenté que de 0,36% ce mois-ci. Cela veut dire que l'ensemble des prix est quasiment stable par rapport aux prix d'il y a un an. Si l'on va dans le détail, ce sont surtout les prix de l'énergie qui ont énormément baissé par rapport à octobre 2022. A quoi correspond cette diminution, à quoi est-elle dûe et va-t-elle durer ?

Si on regarde la courbe qui reprend le prix du gaz et de l’électricité ces trois dernières années, on peut voir l'évolution tarifaire de ces deux énergies qui évoluent en parallèle. Deux éléments sont à pointer : une stabilisation ces derniers mois et surtout, très visible, le pic causé par la guerre en Ukraine.

Voici l'explication avec les prix de gros du gaz. "On était passé de 20 euros par mégawattheures à plus de 300 euros par mégawattheures en plein cœur de cette crise du gaz. Maintenant, on est redescendu à 50 euros par mégawattheures. On est toujours deux fois et demi plus cher au niveau du gaz que l’on ne l’était avant cette crise de l’Ukraine", indique Damien Ernst, spécialiste des questions énergétiques à l’Université de Liège.

Le marché de l'énergie est donc provisoirement apaisé, mais les prix restent élevés. Alors, comment vivez-vous aujourd’hui avec vos factures d’énergie ? Charlotte remercie ses parents qui lui ont appris très jeune à être économe. "Pour moi, ça tient parce que je fais très attention. Si je voulais consommer pour avoir très chaud, cela n’irait pas", avoue-t-elle.