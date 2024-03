Pas de train pendant une semaine et deux week-ends entre Ottignies et Bruxelles

La circulation ferroviaire sera arrêtée entre Ottignies et Bruxelles-Midi du 30 mars au 7 avril ainsi que les week-ends des 16-17 mars et 13 et 14 avril. Des déviations, via Louvain, sont prévues ainsi que des bus de remplacement pour les trains S et IC entre Ottignies et Bruxelles-Luxembourg. Durant ces périodes, Infrabel mènera des travaux dans le cadre du chantier du RER.