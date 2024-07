Plan de restructuration chez Audi Brussels: les syndicats plaident pour un "maintien maximum de l'emploi"

Les syndicats d'Audi Brussels veulent sauver autant d'emplois que possible à l'usine de Forest. Chez ACV, on espère une voie alternative pour éviter une fermeture complète, BBTK a "peu d'espoir d'une solution".

Après l'annonce de la restructuration la semaine dernière, les politiques veulent examiner comment sauvegarder le plus d'emplois possible chez Audi Bruxelles.

Le syndicat socialiste BBTK craint cependant qu'il ne reste que peu de possibilités, a déclaré son secrétaire Olivier Van Camp à son arrivée dans la rue de la Loi. Le syndicat prône le chômage avec allocation d'entreprise (SWT) pour les salariés de 60 ans et plus et souligne que le futur gouvernement pourrait décider d'abaisser la limite d'âge. Chez Audi Bruxelles, environ 15% des employés peuvent être qualifiés de plus âgés, selon Van Camp.

Ronny Liedts de l'ACV Metea ne veut pas en parler pour le moment. Par exemple, l'usine de Forest pourrait continuer à produire des pièces, ou un nouveau modèle Audi pourrait encore voir le jour, espère-t-il. "La défense d'un maximum de maintien dans l'emploi est notre première priorité. Nous voulons garder autant de personnes que possible à bord, et ce n'est qu'alors que nous discuterons de la manière dont les employés devraient être licenciés."