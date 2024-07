Électricité: qu'est-ce que le tarif "incitatif" qui va bientôt devenir une option pour les ménages wallons?

Partager:

À partir du 1er janvier 2026, les résidents wallons auront le choix entre trois configurations tarifaires pour leur consommation d'électricité. Aux tarifs standards monohoraire et bihoraire existants s'ajoutera un tarif "incitatif" dont le prix variera au cours de la journée découpée en cinq tranches horaires, confirme le régulateur wallon, la CWaPE, à l'occasion de la publication de ses lignes directrices pour les années 2026-2029.

Le but de cette nouvelle tarification incitative, qui reste le choix du consommateur, est, comme son nom l'indique, de pousser à la "prise de conscience de la manière dont l'électricité est consommée". "L'objectif est que le plus grand nombre possible d'utilisateurs déplacent leurs consommations aux moments les plus opportuns, c'est-à-dire lorsque l'électricité est abondante dans les réseaux. (...) À l'inverse, il est important d'éviter de surcharger davantage le réseau aux moments où la demande est déjà très importante", relève la CWaPE.

Cette tarification repose sur trois tarifs différents répartis en cinq plages horaires. Le tarif le plus avantageux portera sur deux plages horaires "vertes" de 01h à 07h et de 11h à 17h, un tarif intermédiaire "orange" concernera les créneaux 07h-11h et 22h-01h, tandis que les heures les plus chargées du réseau, de 17h à 22h auront un tarif "rouge" plus élevé. Cependant, "cela ne signifie pas pour autant que les consommateurs seront pénalisés financièrement s'ils consomment de l'électricité pour leurs activités habituelles pendant les heures rouges", précise la CWaPE. En effet, l'étude qui a permis de définir les contours de cette tarification a pris en compte la consommation d'électricité "non-déplaçable" notamment celle nécessaire pour les repas du soir. "En revanche, des consommateurs qui optent pour la tarification incitative sans rien changer à leur mode de consommation de l'électricité, et qui démarrent régulièrement dans ce créneau horaire des appareils sollicitant fortement le réseau, comme un boiler électrique ou le chargeur de leur véhicule électrique, pourraient voir leurs coûts de distribution augmenter."