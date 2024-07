Un nouveau bon d'État à un an début septembre: ce qu'il faut savoir

L'Agence fédérale de la dette émettra un bon d'État à un an le 5 septembre, quelques jours plus tard qu'à l'accoutumée, afin d'offrir aux personnes qui ont souscrit à l'émission de septembre 2023 la possibilité de choisir à nouveau un bon d'État, a annoncé lundi le cabinet du ministre sortant des Finances, Vincent Van Peteghem.

"542.670 Belges ont choisi l'année dernière de souscrire au bon d'État à un an pour un montant total de près de 22 milliards d'euros. Ils récupéreront leur investissement, intérêts inclus, à partir du 4 septembre. Pour permettre à ces épargnants de considérer une nouvelle souscription, la période de souscription ne commencera pas comme l'année dernière dans la dernière semaine d'août, mais bien le 5 septembre 2024", explique Vincent Van Peteghem, cité dans un communiqué.

Le 4 septembre, l'émission du bon d'État à un an de septembre 2023, qui avait permis de lever un montant record de près de 22 milliards d'euros, arrivera en effet à échéance. Ce jour-là, l'Agence fédérale de la dette versera aux souscripteurs les montants investis, intérêts inclus (609,5 millions d'euros).

L'Agence proposera un bon d'État à un an mais également au moins un bon d'État à plus long terme de 3, 5, 8 ou 10 ans.

La période de souscription se terminera le vendredi 13 septembre pour les souscriptions via les banques. Pour les souscriptions via le Grand Livre, la période de souscription se terminera un jour plus tôt, le jeudi 12 septembre. L'émission finale aura lieu le lundi 16 septembre 2024. Les intérêts bruts respectifs seront annoncés le mardi 3 septembre 2024.