Plus de 100 milliards d'euros sur les comptes à terme jusqu'à un an

Les comptes à terme belges d'une période d'un mois à un an accueillaient en janvier 103,23 milliards d'euros, en hausse de près de 6,2 milliards d'euros par rapport à décembre, selon les données de la Banque nationale publiées mardi.

Le montant accumulé sur ces comptes avait déjà connu une forte augmentation à la suite de l'émission des bons d'Etat à un an l'année dernière, lorsque l'Etat avait levé 21,9 milliards d'euros. Plusieurs banques avaient proposé des comptes à terme offrant un rendement similaire.

En raison de la hausse des taux d'intérêt, de telles formules connaissent de plus en plus de succès. Pendant longtemps, le montant total des dépôts à terme jusqu'à un an a fluctué autour des 25 milliards d'euros mais il a progressé à partir de la mi-2022, lorsque la Banque centrale européenne a commencé à augmenter les taux d'intérêt.