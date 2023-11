Première historique chez Brussels Airlines: la compagnie reçoit son premier A320 neo, avion plus moderne et moins polluant

La compagnie aérienne Brussels Airlines a accueilli mercredi son premier A320neo flambant neuf. L'avion a atterri vers 13h00 à Brussels Airport. Ces prochains mois, arriveront quatre appareils de ce type.

"L'A320neo fait partie de la stratégie de renouvellement de la flotte de Brussels Airlines, qui vise à exploiter les avions les plus récents, les plus avancés sur le plan technologique et les plus efficaces, pour atteindre ses objectifs ambitieux en matière de développement durable", explique la compagnie.