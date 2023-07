Près de 40 établissements touristiques bruxellois ont obtenu le label Access-i en un an

Il y a un an, visit.brussels a fait appel à Access-i, une association à but non lucratif spécialisée dans l'évaluation de l'accessibilité des lieux publics, attractions touristiques, parcs, événements publics, etc. Le label Access-i offre aux personnes souffrant d'un handicap des réponses à des questions telles que "ce lieu m'est-il totalement accessible ?", "quels sont les aménagements prévus ?", "quelles sont les difficultés dont je dois tenir compte ?" et "ai-je besoin d'être guidé ?". Il tient compte également des besoins spécifiques de chaque personne via un code couleur. Les rapports d'Access-i sont disponibles en ligne et décrivent tous les points forts et les points faibles du lieu par type de handicap.

Au total, 18 musées, 15 sites accueillant des événements et 5 hébergements ont reçu le label cette année. Trois événements ont également été certifiés : le Bright Festival, la Belgian Pride et la Fête de l'Iris.