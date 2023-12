Près de trois quarts des avertissements-extraits de rôle ont déjà été envoyés

Entre août et décembre, le SPF Finances a envoyé 5.578.796 avertissements-extraits de rôle dans le cadre de l'impôt des personnes physique, annonce-t-il jeudi. Cela signifie que 73% des décomptes (sur un total de 7,6 millions) ont été envoyés, bien que le délai légal soit fixé au 30 juin 2024.

"Le grand nombre de propositions de déclaration simplifiée (3,9 millions) et le nombre croissant d'utilisateurs de Tax-on-web (3,4 millions), combinés à un nombre de déclarations papier de plus en plus réduit (264 000), permettent un traitement rapide", explique le Service public fédéral.

Sur les 5,6 millions de décomptes déjà connus, 2,92 millions prévoient un remboursement au contribuable pour un montant total de 3,9 milliards d'euros, 1,78 million nécessitent un paiement total de 2,9 milliards et un peu plus d'un million affichent un solde nul.