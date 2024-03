Problème technique sur le réseau ING Belgique après une opération de maintenance

Selon ING Belgique, il est actuellement impossible d'effectuer tous les types d'opérations bancaires via l'application ING Banking et via ING HomeBank, des retraits et dépôts d'argent sur les ATM (distributeurs de billets) ING ainsi que des dépôts d'argent dans les points CASH de Batopin.

Les paiements par carte de débit et de crédit ING, les retraits d'argent dans les points CASH de Batopin et les paiements via Google Pay et Apple Pay sont toutefois toujours possibles, a précisé la banque.