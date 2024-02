Rappel de schnitzels de dinde de la marque Pass Food Industries

Le produit concerné, emballé dans un ravier en plastique (310 et 775 grammes), a été vendu entre le 15 et le 22 février dans les magasins Intermarché et Intermarché by mestdagh. Les schnitzels sont issus des lots 1321185, 1321186, 1321187, 1321190 et 1321192 et portent une date limite de consommation comprise entre le 23 février et le 1er mars.

Les personnes présentant une allergie ou une intolérance au blé (gluten) ou au lait sont appelées à ne pas consommer le produit et à le ramener au point de vente dans lequel il a été acheté.