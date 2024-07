Restructuration chez Audi Brussels: une centaine de travailleurs manifestent leur colère devant l'usine à Forest

Le Premier ministre démissionnaire Alexander De Croo a indiqué mercredi qu'il recevrait mardi prochain la direction et les syndicats d'Audi Brussels, avec un représentant du formateur du futur exécutif fédéral, Bart De Wever. Le constructeur automobile allemand a annoncé mardi son intention de restructurer fortement son site de Forest, à Bruxelles, pour se séparer de plusieurs centaines de personnes dans les mois prochains, avec éventuellement une fermeture complète de l'usine en 2025.

L'inquiétude reste vive pour les travailleurs d'Audi. Une bonne centaine d'entre eux s'est rassemblée ce jeudi devant le site de l'usine qui restera inaccessible durant les six prochaines semaines. Les travailleurs bloquent la route et jettent des pétards pour crier leur colère et rentrer dans cette usine. Certains y ont laissé leurs effets personnels à leur bureau.

La direction refuse et explique que l'usine ne rouvrira pas avant le 20 août prochain. 1.400 emplois sont menacés d'ici fin octobre. Concernant l'usine, l'avenir est incertain pour après 2025. On ne sait pas s'il y aura des voitures qui seront produites ici. Il y aura aussi un impact pour les entreprises en sous-traitance avec cette usine de Forest. 1.000 emplois sont menacés rien que pour la Belgique.