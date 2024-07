"Sauver un maximum de jobs": Alexander De Croo réagit à la restructuration chez Audi Forest

Le Premier ministre démissionnaire Alexander De Croo s'est exprimé sur le plan de restructuration annoncé mardi sur le site Audi de Forest. "Les nouvelles d'Audi sont préoccupantes, surtout pour les travailleurs", dit-il. "Le gouvernement sortant avait eu une concertation avec Audi pour créer une task force."

Il indique qu'il va convoquer mardi la direction et les syndicats, avec le formateur Bart De Wever. "Pour avoir plus d'explication par rapport à l'annonce", explique-t-il. "Et puis regarder toutes les mesures qu'on peut prendre. Audi doit nous expliquer quels sont les plans d'investissement, du futur. On fera tout ensemble pour sauver un maximum de jobs."