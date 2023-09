Saverys ne parvient pas à retirer Exmar de la bourse avec une deuxième série d'offres

Nicolas Saverys avait lancé une offre publique d'achat (OPA) le 7 juin sur Exmar via son holding Saverex, qui proposait 11,1 euros par action et 1,48 euro par option d'achat.

La phase initiale d'acceptation courait jusqu'au 6 juillet et avait permis au holding d'engranger 29,14 % des parts en plus. Cette opération a porté la participation de Saverex dans Exmar à 74,35 %. En comptant les actions de Saverys et les actions propres d'Exmar, le total contrôlé est désormais de 77,76 %.