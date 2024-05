Taux d'emploi et innovation ont porté l'économie belge en 2022

L'économie belge a bien résisté aux crises sanitaire et énergétique, portée par son innovation et l'amélioration du taux d'emploi en 2022, analyse le SPF Economie dans son Tableau de bord de la compétitivité belge publié mardi. Le coût salarial par unité produite et la faiblesse du dynamisme entrepreneurial ont néanmoins freiné son expansion.

Du côté un peu plus sombre du tableau figure la balance commerciale, déficitaire en 2022 d'1,3 milliard d'euros "en raison d'une hausse plus forte des importations pour le travail à façon, les entretiens et réparations, le transport et les voyages".

Ce qui a surtout modéré l'expansion de l'économie belge, selon cette analyse du SPF Economie, ce sont néanmoins "les coûts salariaux en hausse" et la "dynamique entrepreneuriale à la traîne".

Ainsi, le coût salarial par unité produite s'est accru en 2022 en Belgique, en raison du "recul de la productivité horaire combiné à une évolution positive des coûts salariaux".