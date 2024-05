Testachats recale quatre crèmes solaires SPF 50/50+ pour le corps

Le soleil est de retour et avec lui, les traditionnelles recommandations pour protéger sa peau contre les rayons UV. Comme chaque année, Testachats a examiné les nouvelles crèmes solaires vendues sur le marché belge. Sur les 10 protections SPF 50/50+ pour le corps analysées, quatre d'entre elles sont non conformes, indique mardi l'association de protection des consommateurs.

Quatre crèmes solaires ont été recalées par Testachats pour non-respect de la protection promise sur l'emballage. Il s'agit du produit Nivea Sun Kids, du lait solaire de chez Kruidvat Hydra 24h et de la crème pour enfants de chez Lidl Cien sun. "Pour ces trois produits, le facteur de protection indiqué devrait être de 30 et non 50 ou 50+", souligne l'organisation.

Le quatrième produit incriminé est le roll-on mineral vendu par Decathlon, qui ne respecte pas la protection contre les rayons UVA, lesquels peuvent également entraîner un cancer de la peau.