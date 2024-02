Un nouveau message éducatif dans les publicités pour les boissons contenant de l'alcool

L'organisation lance le nouveau message en concertation avec les fédérations des brasseurs belges, Vinum et Spiritus, l'UBA, Comeos, Horeca Vlaanderen, Horeca Wallonie et Horeca Bruxelles.

"Ce nouveau message, plus clair, plus percutant, plus impactant, a le mérite de mieux informer les consommateurs sur les risques liés à l'abus d'alcool", précise l'organisation. Elle affirme que les différents acteurs se sont inspirés du message déjà utilisé en France et donc "déjà connu d'une grande partie de la population belge".

La communication commerciale pour l'alcool est régie par la "Convention en matière de publicité et de commercialisation des boissons contenant de l'alcool" qui comprenait déjà l'obligation d'insérer un message éducatif dans les publicités pour les boissons contenant de l'alcool.