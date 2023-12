Un quart des employés se sont vu attribuer un bonus en 2023: néanmoins pas assez pour combattre l'inflation

Le bonus le plus distribué (12,9% des employés) est le non récurrent CCT 90. Lié aux résultats, il s'applique à toute l'entreprise ou à une division en particulier, selon que des objectifs fixés à l'avance ont été atteints ou non. L'autre bonus collectif, la prime bénéficiaire, est moins populaire et n'a été accordé qu'à 1,9% des employés.

Du côté des primes individuelles, le warrant est le plus populaire. Un peu plus de 7% des employés en ont reçu en 2023. Le deuxième type de prime individuelle, la prime brute, n'a concerné que 5,6% des employés, pour un montant moyen de 5.115 euros.