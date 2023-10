Une aubaine pour les frontaliers: un supermarché du nord de la France propose des réductions... uniquement aux clients belges

Une aubaine pour les clients belges, confrontés à une inflation plus forte que nos voisins français... mais aussi pour le magasin : selon le gérant, ce jeudi noir-jaune-rouge représente plus d'un quart du chiffre d'affaires de la semaine. Une astuce gagnant-gagnant !

Quelques clients français ont cependant montré leur désaccord. "Moi, je dis non... Je ne suis pas d’accord parce qu’après, il n’y a plus rien pour nous. Parfois, il n’y a plus d’eau et on est obligés de se rendre dans un autre magasin", explique une cliente au micro de BFM.

La direction a donc décidé de ménager ses compatriotes en proposant la même promotion... mais le mardi !