Une augmentation des allocations familiales devait arriver début octobre: elle n'aura finalement pas lieu

Malheureusement, cette augmentation n’aura pas lieu. En cause : les prévisions du bureau du plan ne se sont pas vérifiées. Il prévoyait un dépassement de l’indice pivot en septembre (ce qui entraine l’indexation de 2% des allocations). C’est donc partie remise ! Le Bureau du Plan prévoit un dépassement de l'indice pivot pendant ce mois d’octobre.

"Pour les familles, l'opération est un peu blanche pour l'instant. Comme il s'agissait des allocations familliales d'octobre, qui ne sont payées que début novembre, il n'y a donc pas de machine arrière et modifier des montants. Il y a une petite déception, mais les familles sont assez compréhensives avec nos collègues", réagit Céline Maldague responsable communication de Camille, la caisse wallonne d’allocations familiales.

Les allocations sociales seraient alors adaptés au coût de la vie, de 2%, en novembre et les salaires dans la fonction publique en décembre. Après octobre, l'indice pivot pour les allocations sociales et les salaires dans le secteur public serait à nouveau atteint en mars et en septembre 2024.

L’indice-pivot est le niveau de l'indice des prix à la consommation qui déclenche une indexation automatique. Lorsque l'Indice des prix atteint ou dépasse l'indice-pivot, les salaires, les loyers, les pensions et autres paiements réguliers sont donc ajustés en fonction de l'augmentation