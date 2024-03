Une commande de 2.000 litres du mazout 10S sera 36 euros plus chère que le 50S

Le mazout classique (50S) disparaîtra du marché d'ici au 1er avril. Une variante moins polluante mais plus chère le remplacera. La différence de prix entre les deux produits sera d'environ 36 euros pour une commande de 2.000 litres, a rapporté la Brafco, la fédération belge des négociants en combustibles et carburants.

Dès le 1er avril, le 50S ne pourra plus être commercialisé, a indiqué Johan Mattart, directeur général de la Brafco. Le 50S renvoie à la teneur en soufre autorisée, soit, dans ce cas, 50 ppm (partie par million) ou 0,005%.

Aujourd'hui, les consommateurs peuvent choisir parmi différents types de mazout pour chauffer leur habitation. Il y a notamment le gasoil de chauffage 50S (mazout classique) et le gasoil diesel (mazout extra).

Seul le mazout 10S pourra encore être vendu, un mazout de chauffage comprenant tout au plus 0,001% de soufre. Un carburant contenant le moins de soufre possible est meilleur pour l'environnement. Cette réduction de la teneur en soufre est en cours depuis plusieurs années.

Ce nouveau mazout sera par contre plus cher en raison du processus d'extraction du soufre qui se révèle plus onéreux. Le SPF Économie a ainsi communiqué lundi sur le nouveau prix maximum de ce produit à partir de demain/mardi. Pour une commande à partir de 2.000 litres, il en coûtera 0,9679 euro par litre. En tenant compte de la plus faible teneur en souffre, cela représente une différence d'environ 36 euros par rapport au 50S sur une commande de 2.000 litres, a calculé M. Mattart.