Touring lance une plateforme de vente de véhicules de seconde main et de stock

Touring a présenté vendredi "Touring CarSelect", une plateforme de vente en ligne de voitures d'occasion et de stock, en collaboration avec l'assureur AG Insurances et BNP Paribas Fortis. Seuls des vendeurs reconnus pourront y proposer des véhicules, selon certaines conditions.

La majorité des voitures nouvellement immatriculées en Belgique sont des véhicules d'occasion et la plupart des acheteurs recherchent désormais une voiture en ligne, selon le CEO de Touring CarSelect, Walter Torfs. La nouvelle plateforme estampillée Touring veut s'inscrire comme un partenaire de qualité, alors que les sites et plateformes de vente connaissent un véritable boom.

Les vendeurs qui opéreront via la plateforme devront signer une charte et se soumettre à des contrôles réguliers de la part de Touring. Les voitures proposées ne pourront pas avoir plus de 5 ans et afficher plus de 150.000 kilomètres au compteur.