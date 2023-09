Une histoire belge: pendant deux ans, Bpost a facturé le SPF Justice 100.000 euros par mois… au lieu de par an

La présidente du conseil d'administration de l'entreprise, Audrey Hanard, avait déjà admis la semaine passée, sans entrer dans les détails, que des irrégularités avaient eu lieu dans la facturation des loyers du service Crossborder, une plateforme de la Justice et la police pour la perception des amendes routières. Bpost est en charge depuis des années des processus administratifs et financiers de celle-ci.

Le quotidien financier flamand a désormais pu établir que la Justice a déboursé durant deux ans et demi 1,2 million d'euros par an pour le loyer des bureaux de Crossborder dans le centre de la Monnaie à Bruxelles, à la place de 100.000 euros. Un prix au mètre carré par an avait été établi, or sur la facture, il s'agissait du prix au mètre carré par mois. Quand les services de Crossborder ont déménagé début 2022 vers un autre bâtiment de Bpost pour un loyer bien plus minime, la faute a été découverte, mais n'a pas été signalée à Justice. Lorsque l'ancien PDG Dirk Tirez a été démis de ses fonctions, il a transféré l'information relative à cette irrégularité vers son adresse électronique privée. Ni le SPF Justice, ni l'inspection des Finances n'avaient relevé l'erreur.