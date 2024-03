20 ans du procès Dutroux (6/10): Sabine Dardenne, l’une des jeunes survivantes, fait face à son bourreau

Le 1er mars 2004, il y a tout juste vingt ans, commençait le procès Dutroux et consorts. Ce procès historique allait, espérait-on, faire toute la lumière sur cette affaire qui empoisonnait la Belgique depuis l’été 1995. En juin de cette année-là, Julie et Melissa disparaissaient. Un an plus tard, Dutroux, son épouse et deux présumés complices étaient arrêtés. Deux victimes, Sabine et Laetitia étaient libérées. Vingt ans plus tard, revenons sur les 10 moments clés de ce procès désormais inscrit dans l’histoire. Aujourd'hui, nous revenons sur le témoignage courageux de Sabine Dardenne.