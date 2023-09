Après avoir forcé un magasin et volé une voiture, un chauffard défonce une façade: parcours d'une nuit de violences près d'Ath

Il était environ 6h du matin ce vendredi lorsqu'un chauffard a percuté la demeure occupée par Lucas et sa famille. "On s'est un peu demandé quoi", raconte le jeune homme au micro de RTL info. "Le choc a été tel que la maison a tremblé. Les voisins sortis en disant 'ça a déjà tremblé chez nous alors chez vous je n'imagine même pas ce que vous avez dû penser dans votre tête'", rapporte-il ensuite. "Quand est sorti, on a vu de la fumée, une voiture au milieu de la route..."

Le conducteur du véhicule était en réalité en fuite. Quelques minutes plus tôt, il tentait de fracasser les portes d'entrées d'une jardinerie située à 11 kilomètres de là, à Ath. "Il s'est précipité dans la jardinerie pour voir s'il y avait des liquidités autour des caisses", explique Johnny, le gérant. "Naturellement, il n'y avait rien. Il s'est rendu compte que l'alarme retentissait donc il a décidé de quitter la jardinerie bredouille."

L'équipe de RTL info a également rencontré Nathalie, une voisine. Elle venait de s'installer dans sa voiture pour déposer son fils au travail lorsqu'elle a repéré le voleur avant d'appeler la police. "Comme la rue n'est plus éclairée depuis plusieurs mois, je ne l'ai vraiment pas vu arriver", affirme la mère de famille. "Il a ouvert ma portière, il m'a empoignée et jetée par terre et puis il est monté dans ma voiture, a agressé mon fils pour après voler ma voiture..." Victime du voleur, le fils de Nathalie, témoigne, l'oeil gauche visiblement amoché. "Il a commencé à me donner des coups de poings et j'ai répliqué comme je pouvais", raconte-il. "Malheureusement, il était plus grand et plus costaud que moi, je n'ai pas tenu longtemps et j'ai décidé de sortir de la voiture quand j'ai commencé à saigner de l'oeil."

Effraction, vol avec violence, accident avec dégâts matériels... L'auteur de ces multiples délits a été interpellé. Lucas et sa famille vont être relogés par le CPAS de la ville.