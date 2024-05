"L'E42 est paralysée en direction de Verviers": que s'est-il passé?

Nous avons reçu plusieurs messages via le bouton orange Alertez-nous concernant un embarras de circulation et un accident sur l'E42 à hauteur de Verviers. Que s'est-il passé?

Aux alentours de 16h25 ce mercredi, une camionnette a heurté un pilonne d’éclairage et l’a couché dans le sens opposé, explique la zone de secours.

"L'e42 en direction de Verviers, peu avant les Hauts-Sarts de Herstal, est paralysée", nous envoie Damien via le bouton orange Alertez-nous aux alentours de 16h50. Mais que s'est-il passé? Nous avons contacté la zone de secours de Liège afin d'en savoir plus.

Un accident qui a causé de gros embarras de circulation car à cause du poteau électrique coincé sur les voies, l'autoroute a été bloquée dans les deux sens pendant plusieurs heures.

Une intervention compliquée sur le plan technique

Pour l'instant, on ne connaît pas les circonstances de l'accident, ni l'état des blessés s'il y en a. Mais "3 ambulances ont été demandées sur place", explique la zone de secours de Liège.

"L'intervention n'était pas excessivement grave au niveau médical, mais elle l'était d’un point de vue technique car les poteaux d’éclairage sont alimentés par l’électricité et il a fallu l’intervention d'un organisme pour couper l’énergie avant de pouvoir manipuler le pilonne en toute sécurité et rendre la circulation plus fluide", ajoute-t-elle.