Cinq ans de prison pour une tentative d'extorsion armé d'un cutter

Une peine de cinq ans de prison ferme a été prononcée lundi en fin de journée par le tribunal correctionnel de Charleroi contre Brahim P. Le prévenu, détenu à la prison de Jamioulx, était poursuivi pour une tentative d'extorsion de cinq euros, coups et blessures, menaces et port d'un cutter. Le ministère public avait requis la peine de prison prononcée.

Le prévenu a été l'auteur d'une agression au cutter dans un parc carolo le 3 mai dernier en fin d'après-midi. "L'agresseur a réclamé cinq euros à la victime, ce qu'elle a refusé de donner. Le suspect a alors asséné un coup de cutter au crâne de la victime avant de prendre la fuite", avait précisé le substitut Plasman.

Des témoins ont donné une description physique et vestimentaire du suspect et les caméras de surveillance de la ville ont été inspectées, permettant l'interpellation de Brahim P. Ce dernier jurait ne pas avoir été présent au moment des faits, alors qu'en audition il affirmait "ne plus se souvenir des faits".