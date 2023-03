Coup de couteau avec préméditation: jusqu'à 3 ans de prison requis

Le parquet de Namur a requis vendredi devant le tribunal correctionnel 3 ans de prison à l'encontre de deux prévenus et un an de prison à l'encontre d'un complice. Les trois jeunes sont impliqués dans deux scènes de coups de couteau ayant visé la même victime et doivent répondre de coups et blessures volontaires avec préméditation, de menaces et de détention d'arme prohibée.