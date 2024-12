Accusé de viols, l'homme à l'origine du mouvement "Balance ton bar" devant la justice: "Il a été suffisamment puni sur les réseaux sociaux"

C'est un mouvement qui est né en Belgique avant de s'étendre dans de nombreuses villes françaises, jusqu'à arriver de l'autre côté de la Manche. "Balance ton bar", c'est un appel au boycott contre les violences et agressions sexuelles commises dans des bars et établissements de nuit. Sur internet, notamment sur Instagram, le mouvement a pris de l'ampleur, et régulièrement, des témoignages - le plus souvent de femmes - sont recensés.

Si ces témoignages ne font pas toujours l'objet de plainte et donc d'enquête, l'affaire qui a lancé cette vague d'indignation "Balance ton bar", est bel et bien au cœur d'un procès qui s'est ouvert ce mercredi à Bruxelles.