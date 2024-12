Il y a 100 Belges actuellement en Syrie: "La situation suscite des inquiétudes"

Le week-end dernier, un front commun de groupes rebelles dirigé par Hayat Tahrir al-Sham (HTS) a pris le contrôle de l'une des dernières zones en Syrie encore sous le régime d’Assad. Cette évolution inquiète les services de renseignement belges, qui se sont réunis hier pour évaluer les conséquences géopolitiques et sécuritaires.

La ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden, a organisé ce matin une rencontre avec les ministres de l’Intérieur et de la Sécurité des autres États membres de l’Union européenne. Au centre des discussions : l’impact de la situation en Syrie sur la sécurité européenne. Ce sujet sera également abordé lors du Conseil "Justice et affaires intérieures" (JAI) qui se tient à Bruxelles.

Une centaine de ressortissants en Syrie

"La situation actuelle sucite des inquiétudes pour les ressortissants belges présents dans la région", peut-on lire dans le communiqué. Environ 100 Belges s'y trouvent encore, dont 8 seraient affiliés à HTS, selon les services de renseignement.

Les services de renseignement belges surveillent étroitement les activités de HTS et d’autres groupes terroristes comme l’État islamique. "Les tensions entre Kurdes et Turcs dans la zone frontalière doivent également être surveillées de près. Il ne faut pas exclure le fait que le conflit soit importé et qu'il crée donc des tensions entre les communautés de notre pays."

Par ailleurs, la possibilité de flux migratoires en provenance de Syrie est scrutée au niveau européen. Certains Syriens liés à l’ancien régime pourraient chercher refuge en Europe. "La situation volatile actuelle en Syrie suscite des inquiétudes quant à l'ouverture des frontières", précise encore le communiqué.