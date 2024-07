Départs en vacances: "La circulation sera difficile" dès ce vendredi après-midi, quels axes à éviter?

"La circulation sera plus difficile dès ce vendredi après-midi, notamment en direction de la côte et sur l’autoroute E411 en direction des Ardennes où les routes seront classées orange. Ailleurs en Belgique, sur l’autoroute E17 Anvers-Lille et sur la E19 Anvers-Bruxelles-Mons-Valenciennes, en direction de Paris, les routes seront aussi très fréquentées. Mais il y a moins de risques de bouchons là-bas", signale-t-elle à 7h dans la Matinale de bel RTL.

En France, c’est une journée chargée sur les routes. Les principaux problèmes sont attendus entre 12h et 20h en Ile-de-France et sur l’autoroute A7 Lyon entre 15h et 17h. Demain samedi, toute la journée est classée rouge.

Enfin, ailleurs en Europe, en Allemagne, en Suisse, en Autriche, en Italie et en Espagne, la circulation sera plus dense que d’habitude.