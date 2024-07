"Collision entre un train et un arbre": 200 passagers évacués, la circulation perturbée entre Bruxelles-Nord et Louvain

La circulation des trains était effectivement perturbée entre Bruxelles-Nord et Louvain, en raison d'un accident à hauteur d'Erps-Kwerps, dans le Brabant flamand, confirme le gestionnaire du réseau Infrabel.

"Train bloqué en gare de Bruxelles-Nord en direction de Zaventem, apparemment il y aurait eu une collision entre un train et un arbre", signale Christophe ce jeudi matin via le bouton orange Alertez-nous.

Il s'agissait d'un train reliant Anvers à Hasselt, à bord duquel se trouvaient 200 passagers. Ceux-ci ont dû atttendre d'être évacués. Infrabel et la SNCB devait déterminer si le train pouvait redémarrer par ses propres moyens ou s'il devait être remorqué.

Vers 10h30, un train a heurté un arbre situé le long de la voie près d'Erps-Kwerps. Le train a été endommagé et a dû s'arrêter, entrainant le blocage d'une des quatre voies dans les deux sens, entre Nossegem et Herent.

Les perturbations se poursuivent toutefois, car les travaux de réparation sont complexes. Les pompiers et une équipe technique ont, dans un premier temps, coupé l'arbre problématique et ont libéré le pantographe. Infrabel pourra ensuite inspecter les caténaires et les réparer. Après cela, les équipes techniques pourront dépanner le train à l'aide d'une locomotive de dépannage.

Des retards et suppressions sont possibles. Infrabel souligne toutefois que ces perturbations restent limitées, car trois autres voies restent bien en service. "Un train a notamment été supprimé vers l'aéroport de Zaventem. Mais il y a d'autres trains qui se rendent à l'aéroport", précise le porte-parole de la SNCB. Quelques retards sont également à prévoir.

La fin des perturbations est estimée, au plus tôt, vers 18h00. D'autres retards sont également possibles en raison de la présence d'une personne sur les voies à hauteur de Kortenberg vers 14h00.