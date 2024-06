Deux Brésiliens arrêtés pour traite d'êtres humains et proxénétisme

Un juge d'instruction de Bruges a placé sous mandat d'arrêt une Brésilienne de 20 ans et un Brésilien de 23 ans, a rapporté vendredi le parquet de Flandre Occidentale, division Bruges. Le duo est soupçonné de traite d'êtres humains, trafic d'êtres humains et proxénétisme. Il aurait exploité des Brésiliennes dans le secteur de la prostitution.

L'affaire a débuté à l'automne 2023 à la suite d'informations envoyées par la zone de police d'Anvers à la police locale de Bruges concernant une affaire de prostitution. Plusieurs Brésiliennes ont ensuite été retrouvées dans un immeuble à Bruges et leurs déclarations ont révélé de possibles faits d'exploitation sexuelle.

Grâce à une enquête plus approfondie, la police judiciaire fédérale (PJF) de Flandre Occidentale a pu découvrir une organisation qui enrôlait des femmes brésiliennes dans leur pays d'origine. La bande s'occupait du transport et du logement, et mettait ensuite sous pression ces jeunes femmes "pour rembourser leur dette en se prostituant", explique le parquet par communiqué de presse. L'organisation menaçait notamment de transmettre des photos compromettantes des filles à leurs proches.