Une personne emmenée à l'hôpital après un incendie probablement criminel à Ixelles

Un périmètre d'exclusion judiciaire a été mis en place par la police afin de faciliter l'intervention des pompiers, et par mesure de précaution, plusieurs personnes ont été évacuées de l'immeuble et dirigées vers un poste médical situé rue Kerckx.

"Nos services ont été appelés vers 7h45 pour une explosion au 66, rue Marie Henriette, à Ixelles. Plusieurs patrouilles de police et les pompiers ont été immédiatement dépêchés sur place. À leur arrivée, les services de secours ont constaté que l'habitation, ainsi qu'un véhicule stationné à proximité, étaient en proie aux flammes", a fait savoir la zone de police concernée.

Les pompiers sont parvenus à extraire une personne de l'habitation incendiée. Celle-ci, légèrement blessée à cause de l'inhalation de fumée, a été emmenée à l'hôpital. Ses jours ne sont pas en danger. Un second véhicule, situé à proximité, a également été complètement détruit par l'incendie.

"Selon les premières observations des pompiers, l'incendie serait vraisemblablement d'origine criminelle. Le parquet de Bruxelles a été informé des faits, et le laboratoire de la police fédérale ainsi qu'un expert en incendies se rendent sur les lieux", a ajouté la zone de police.

Les circonstances exactes et les causes de l'incident restent pour l'instant indéterminées et font l'objet d'une enquête. Le parquet communiquera des informations supplémentaires dans le courant de la journée.