Deux enfants grièvement blessés après avoir été percutés par un automobiliste ivre: une enquête ouverte

Deux enfants de 8 et 9 ans qui étaient en voiture avec leur père ont été grièvement blessés après que leur véhicule a été percuté par un automobiliste ivre, dimanche sur l'Antwerpsesteenweg à Westmalle (Malle, province d'Anvers).

Vers 16h30, la voiture du père et des deux enfants a quitté une voie annexe pour s'engager sur la nationale (Antwerpsesteenweg). Un véhicule qui roulait en direction de Sint-Antonius (Zoersel) les a percutés par l'arrière. Le conducteur de cette voiture avait consommé des drogues et de l'alcool, a précisé la police locale (zone Voorkempen). Le père est légèrement blessé mais les deux enfants sont sérieusement touchés et ont été hospitalisés.