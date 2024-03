DIRECT - Manifestation des agriculteurs: la tension est montée entre la police et les manifestants, plus de 150 tracteurs bloquent la rue de la Loi

12h26 Des perturbations autour de la rue de la Loi et du ring de Bruxelles La manifestation des agriculteurs sur la rue de la Loi a provoqué mardi matin et devrait encore provoquer durant la journée des perturbations sur les routes bruxelloises, informe la zone de police Bruxelles Capitale/Ixelles. Plus de 250 tracteurs, selon la police, ont rejoint la rue de la Loi et la place du Luxembourg dès lundi soir en vue de cette troisième manifestation des fédérations agricoles européennes. Les tunnels Tervuren, Cinquantenaire, Loi et Reyers en direction du centre et le tunnel Belliard en direction de l'E40 sont depuis lors fermés à la circulation. La rue de la Loi est également bloquée, tout comme le rond-point Schuman. Des perturbations ponctuelles sont également possibles sur la petite ceinture de Bruxelles en raison de la venue de tracteurs tout au long de la matinée. Une colonne de tracteurs a bloqué la circulation vers 9h40 sur l'E40 au niveau de Sterrebeek, indique par ailleurs la police bruxelloise. "Nous pouvons confirmer que du gaz lacrymogène a été utilisé et des tracteurs ont été immobilisés, car des agriculteurs voulaient forcer un dispositif de la police avec des tracteurs", a ajouté la police. Des perturbations sont encore attendues tout au long de la journée, principalement autour de la rue de la Loi. Il est recommandé d'éviter l'utilisation de la voiture dans le centre. Les autorités préconisent de prendre le (pré)métro ou le train.

12h17 "On attend que l'Europe revienne en arrière" "Notre revendication principale est que l'établissement des prix agricoles soit plus juste. Et cette base se fait au niveau mondial, c'est l'Union européenne qui peut faire pression", explique Hugues Falys, porte-parole de la Fugea. "Nous attendons que l'Europe revienne en arrière sur sa politique ultra-libérale. Les décisions récentes sur les réglementations environnementales ne sont absolument pas les réponses attendues", ajoute-t-il. Les fédérations européennes présentes à Bruxelles souhaitent que l'UE régule les marchés via la PAC afin d'assurer des prix plus équitables pour les agriculteurs. "L'enjeu, ce sont vraiment les prix agricoles, totalement libéralisés, et qui nous mettent en concurrence avec des pays qui n'ont pas du tout les mêmes normes, les mêmes coûts et conditions de production...", appuie le représentant de la Fugea. Les accords de libre-échange, notamment celui du Mercosur, toujours en négociation, sont également remis en cause. "Ceux-ci nous forcent à être en concurrence avec des pays qui n'ont pas les mêmes conditions et normes que nous". Les manifestants appellent enfin à une réduction de la charge administrative et une meilleure répartition des subsides de la PAC, notamment pour favoriser la transition.

11h24 Plus de 150 tracteurs bloquent la rue de la Loi Plus de 150 tracteurs sont présents mardi matin sur la rue de la Loi dans le cadre d'une troisième manifestation des agriculteurs, à l'initiative de la fédération belge Fugea et de la coordination européenne Via Campesina. Les manifestants dénoncent des propositions européennes insuffisantes, notamment concernant les accords de libre-échange et les prix du marché. Les agriculteurs ont prévu de bloquer la rue de la Loi durant une partie de la journée et de manifester devant la Commission européenne. Des feux d'artifice et autres feux de Bengale ont notamment été allumés aux abords du carrefour avec la rue des Taciturnes. Du foin a également été déversé sur la route. Des tracteurs sont arrivés depuis les quatre coins du pays pour rejoindre la rue de la Loi. D'autres véhicules agricoles sont encore attendus en fin de matinée, depuis la chaussée de Louvain et le boulevard Léopold II notamment. La police est présente en nombre pour empêcher le passage des tracteurs vers le rond-point Schuman.

Les représentants des 27 États membres de l'UE ont adopté mardi à Bruxelles l'assouplissement de certaines conditions environnementales de la politique agricole commune (PAC), proposé par la Commission européenne à la mi-mars en réponse aux protestations des agriculteurs. Cette décision a été prise en Comité spécial Agriculture, l'organe de préparation des décisions du Conseil des ministres qui se réunit dans la foulée à Bruxelles, où ont à nouveau convergé les tracteurs des agriculteurs.

09h41 "Cela chauffe entre la police et les agriculteurs" À lire aussi Décryptage - Les manifestations d’agriculteurs sont-elles plus tolérées par la société? "La violence n'est pas perçue de la même manière"

09h00 "On va semer une prairie sur la rue de la Loi"

08h27 Voici ce que réclament les agriculteurs qui manifestent ce mardi

07h30 "Ils font du bruit, ils montrent qu'ils sont là" La rue de la Loi est complètement fermée à la circulation, nous indique Justine Pons à 7h30. Les policiers bloquent la route avec des fils barbelés. Ils ne laissent passer que les piétons et les cyclistes. "On nous dit d'être assez prudents, précise-t-elle, car des pétards sont tirés". "Ils font du bruit, ils montrent qu'ils sont là. Ils sont très nombreux ces tracteurs qui bloquent le quartier européen", ajoute notre journaliste sur place.

07h25 "Plus de combis de police que de tracteurs" Vers 7h, notre journaliste Justine Pons a fait un premier point sur la situation à Bruxelles. Le mouvement est-il bien suivi ? "Je n'ai pas encore vu beaucoup de tracteurs, mais par contre je les entends au loin. Je me trouve chaussée d'Etterbeek qui est complètement bloquée à la circulation. Je n'ai pas encore pu passer parce qu'il y a tous ces barbelés qui sont placés tout le long de la chaussée. On ne peut pas encore passer, la police bloque la route. Mais par contre j'entends les klaxons des tracteurs et j'entends aussi quelques pétards qui éclatent de temps en temps. On parle de 300 tracteurs. Ils ne sont pas encore tous là, mais ça ne saurait tarder. En fait, j'ai croisé pour l'instant plus de combis de police que de tracteurs"

06h26 Les 27 examinent une révision de la PAC, tracteurs attendus à Bruxelles Jachères, haies, contrôles... Les ministres de l'Agriculture de l'UE se penchent mardi sur une révision de la PAC détricotant ses règles environnementales pour tenter d'apaiser le secteur, sur fond de nouvelles manifestations à Bruxelles. Au grand dam des ONG écologistes, la Commission européenne a proposé mi-mars d'assouplir, voire de supprimer, une partie des stricts critères "verts" que la nouvelle Politique agricole commune (2023-2027), entrée en vigueur l'an dernier, impose aux exploitations.