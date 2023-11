Double meurtre à Denderhoutem: le parquet donne des détails sur le suspect

Le suspect du double homicide à Denderhoutem n'avait jamais été condamné pour violence et la victime n'avait jamais porté plainte. C'est ce que répond le parquet de Flandre orientale aux questions de l'ex-mari et père des victimes à propos l'enquête. "La décision finale d'imposer notamment une ordonnance restrictive de contact et de le laisser libre a été prise en concertation avec la police et après une analyse approfondie des rapports officiels soumis au parquet", précise l'instance judiciaire.

Les corps des victimes âgées de 54 et 22 ans ont été retrouvés samedi dans une maison de la rue Borrekent. Le suspect, âgé de 51 ans, est le mari de la femme de 54 ans et le beau-père du fils de celle-ci. Il est toujours recherché et aurait commis un acte de désespoir.