Douze ans de prison pour des agressions sexuelles sur trois victimes

La 6e chambre du tribunal correctionnel de Charleroi a condamné mercredi en fin de matinée un père de famille à 12 ans de prison ferme. Ce dernier, détenu, était en aveu de plusieurs faits de viol et d'attouchement sur deux de ses filles et sur sa belle-fille. L'une des victimes a subi les faits durant dix années. Le ministère public avait requis à son encontre une peine de 13 ans de prison.

Le prévenu avait admis plusieurs agressions sexuelles sur deux de ses enfants et sa belle-fille. L'une des mineures d'âge a été victime des faits durant dix ans, dès qu'elle était âgée de deux, trois ans. L'homme détenu avait également confirmé avoir pris une douche avec sa belle-fille âgée de 12 ans lors d'un voyage à l'étranger et incité cette dernière à se masturber. "Il a également ajouté devant les experts qu'il avait commis des attouchements sur sa demi-sœur, quand elle était encore bébé, à la fin des années 80. À l'époque, il était âgé de onze, douze ans. Même s'il n'est pas poursuivi pour ces faits, cela témoigne de son état d'esprit dès le plus jeune âge", avait ajouté le substitut Vervaeren.

Une peine de 13 ans de prison était sollicitée contre l'individu par le parquet. Me Poncelet, à la défense, avait plaidé un sursis probatoire pour son client.