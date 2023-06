Effondrement d'un immeuble à Paris: la ville débloque deux millions d'euros

Dans un communiqué, la municipalité a dit vouloir permettre aux victimes de "bénéficier d'une aide financière immédiate", qui permettra notamment "d'accompagner immédiatement les blessés et leurs familles".

Cette aide doit aussi permettre "le relogement de la Paris American Academy et de toutes autres institutions impactées", "le relogement et l'accompagnement des habitants des immeubles sinistrés" et "l'attribution d'une aide d'urgence aux commerçants impactés", selon le communiqué.