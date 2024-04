Huit hommes et quatre femmes jugeront les assassins présumés de Valentin-Vasile Popa

Huit hommes et quatre femmes ont été tirés au sort mercredi pour constituer le jury de la cour d'assises du Brabant flamand, chargée de juger huit hommes pour l'assassinat de Valentin-Vasile Popa. Trois jurés suppléants ont également été désignés. Le jeune homme de 24 ans avait été tué le 17 juin 2021 à Opwijk lors d'une dispute concernant la vente d'une voiture.

Parmi les accusés, tous de nationalité roumaine comme la victime, seuls deux sont poursuivis pour assassinat. Il s'agit de Bujor Florentin Puica (âgé de 29 ans) et de Stefan Irinel Puica (23 ans). Les six autres (Daniel Diaconu, Constantin Ionut Vaduva-Chira, Dimitru-Tache Sandu, Marcel Nita, Razvan-Nicusor Cracea et Pavel Rupa) comparaissent en tant que membres de la bande à l'origine de cet homicide.

Mercredi, seuls les deux principaux accusés et Pavel Rupa étaient présents à l'audience. Bujor Florentin Puica et Stefan Irinel Puica sont détenus, tandis que les autres accusés comparaissent libres. Daniel Diaconu et Marcel Nita font toutefois défaut. Ils ne seront donc pas représentés par un avocat au procès.