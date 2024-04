Paulo D. "n'avait que 22 ans quand il est arrivé en Belgique. Il espérait trouver mieux et s'est retrouvé dans ce qu'il escomptait quitter" en Albanie, a déploré mardi son avocat devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. Le jeune homme de 25 ans a reconnu avoir travaillé dans un laboratoire de cocaïne à Ixelles.

"Il est arrivé en Belgique pour trouver un boulot. Il a d'abord fait la plonge, un boulot qui ne lui rapportait pas grand-chose, puis a rencontré Flavio B.", un compatriote albanais plus âgé qui a travaillé dans le même laboratoire de drogue. Ce dernier avait des problèmes de dos qui l'empêchaient d'effectuer certaines tâches dans l'appartement où était traitée la cocaïne. "Alors Paulo D. accepte ce travail et, oui, il gagne beaucoup plus d'argent qu'à l'arrière de la cuisine où il fait la plonge", a relaté sa défense.

Toutefois, l'expérience n'aura duré que quelques mois, de "juillet-août à octobre 2021" lorsque la police procède à une vague d'arrestations après le décryptage des messageries cryptées Encrochat et Sky ECC.