Ils avaient volé près de 420 fûts de bière chez AB Inbev: les deux hommes écopent jusqu'à 14 mois de prison

Deux hommes qui ont volé quelque 420 fûts de bière au brasseur AB Inbev en 2018 ont été condamnés lundi à un an et 14 mois de prison par le tribunal correctionnel de Louvain.

Les deux hommes ont échangé de la bière avec de l'eau, puis ont rendu les fûts au brasseur qui les a vendus dans des cafés néerlandais ainsi que lors d'une soirée du Nouvel an à Anvers. AB Inbev a déposé plainte et le tribunal lui a accordé 367.000 euros de dommages et intérêts.

Les auteurs étaient un transporteur sous-traitant pour AB Inbev et un négociant en alcools. Le premier a récupéré les fûts à plusieurs reprises en 2018 à la brasserie de Jupille, pour les amener dans un entrepôt, d'abord à Zaventem, puis à Grimbergen, où les fûts ont été échangés avec d'autres, remplis d'eau. Ils sont ensuite retournés à la brasserie avec la marchandise factice.