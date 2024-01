Info trafic: quel est l'état des routes ce mercredi matin?

Tous les automobilistes sont invités à adapter leur vitesse, éviter toute manœuvre brutale, garder une distance de sécurité suffisante avec le véhicule qui précède, prévoir les équipements nécessaires (pneus neige), bien vérifier l'état de leur véhicule et ne pas dépasser les épandeuses.

La Cellule d'action routière recommande à tous les usagers de rester prudents et vigilants s'ils doivent emprunter la route ce mercredi et de limiter autant que faire se peut leurs déplacements.

À ce stade, il n'est pas exclu que dans les prochaines heures la circulation des poids lourds de plus de 13 mètres soit interdite sur certains axes routiers régionaux, principalement dans l'est.

La phase de pré-alerte routière consiste à maintenir la mobilité par le recours à des moyens complémentaires : rappel des engins de déblocage, traitement spécifique des côtes à risque et renforcement des actions d'épandage (travail en cascade des épandeuses). Elle permet aussi la mobilisation de forces de police supplémentaires.

En perspective d'importantes chutes de neige mercredi, la Cellule d'Action Routière (CAR) composée du Centre régional de crise de Wallonie (CRC-W), de la Police Fédérale de la route et du centre Perex (SPW Mobilité Infrastructures) a décidé d'enclencher la phase de pré-alerte routière à compter de 06h00 mercredi, a-t-on appris dans un communiqué.

La province hausse son niveau d'alerte à cause de pluies verglassantes

L'IRM conseille de limiter les déplacements autant que possible

06h25

La situation est calme sur les routes pour le moment

Mais on vous rappelle bien évidemment que ça va se compliquer dans la journée avec ces chutes de neige annoncées sur tout le pays.

La neige qui commence déjà à arriver au sud de la province de Luxembourg et d'ici 8h sur tout le sud du sillon Sambre et Meuse.

La Wallonie est d'ailleurs passée en phase de pré-alerte routière depuis quelques minutes.

Soyez donc très prudents si vous devez prendre la route aujourd'hui. Si ce n'est pas utile, restez chez vous, ce sera beaucoup mieux !