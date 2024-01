Circuler sur le verglas, c'est dangereux: voici quelques conseils pour éviter la casse sur la glace

Si, malgré les prévisions météorologiques compliquées, vous devez prendre la route demain, soyez prudent, car rouler sur du verglas nécessite d'adopter certains réflexes. Alors, que faire si on commence à déraper ? Comment réagir si on a, malheureusement, un accident ? Voici quelques conseils.

"Réduire la vitesse, c'est impératif", note Belinda Demattia, porte-parole de l'Agence Wallonne pour la Sécurité Routière. "Car on mettra forcément plus de temps à ralentir. Il est aussi important de bien garder ses distances avec les véhicules devant".

Attention aux camions ! De la glace peut se former sur les bâches des remorques et tomber devant vous... mais malgré tout ces conseils, un dérapage reste possible. "Il ne faut pas faire de mouvement brusque et regarder dans la direction où on veut aller. Si on fixe un obstacle, les yeux vont guider le volant vers l'obstacle".

Si un accident survient, laisser les véhicules en place en attendant l'arrivée de la police n'est pas la bonne attitude. "L'idéal, si c'est possible, c'est de déblayer le plus vite possible les véhicules en prenant des photos afin de faire le constat d'accident", note Vincent Braye, chef de corps de la Zone de police Secova.

De manière générale, sur des routes glissantes :